Bayırköy’den Çanakkale’ye tarihi gezi

Bilecik’in Bayırköy beldesinde vatandaşların katılımı ile Çanakkale gezisi düzenlendi.Bayırköy Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Gezisi ile vatandaşlar tarihi yerleri gezip görme imkanı buldular. Bayırköy Belediyesi olarak göreve...

Bilecik’in Bayırköy beldesinde vatandaşların katılımı ile Çanakkale gezisi düzenlendi.

Bayırköy Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Gezisi ile vatandaşlar tarihi yerleri gezip görme imkanı buldular. Bayırköy Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana düzenlemiş oldukları gezilere bir yenisini eklediklerini belirten Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Bayırköy Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana düzenlemiş olduğumuz gezilere bir yenisini daha ekledik. 180 kişiden oluşan vatandaşlarımızı 4 otobüsle tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Savaşları’nın yapıldığı Çanakkale’ye atalarının şehit düştüğü topraklara ziyaret etmelerini sağladık. Gezimize katılan kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim bu güzel vatanda bizleri birlik beraberlik içinde yaşatmayı nasip eylesin” dedi.