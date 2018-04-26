Belediye Başkanı Yağcı istifa ederek milletvekili aday adaylığı resmi başvurusunu yaptı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, görevinden istifa ederek 24 Haziran genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı’na ve Bilecik Valiliği’ne istifa dilekçesini veren Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında, 24 Haziran genel seçimlerine milletvekili aday adaylığı başvuru formunu AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’a teslim ederek resmi başvurusunu yaptı.

Yağcı, basın toplantısında yaptığı açıklamada, buruk bir şekilde bu başlangıcı yaptığını ifade ederek, “14 yıl önce 2004 tarihinde şehrimize hizmet etme yolcuğuna başladık ve acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle sizlerle birlikte şehrimizin her karışına bir şeyler yapma çabası, gayreti içerisinde olduk. Allah’a çok şükürler olsun bu zamana kadar da şehrimize hayal denilen birçok projeleri gerçekleştirdik. Tabi çalışma hayatı içerisinde eksiklikler aksaklıklar sıkıntılar da olur. Bunları zaman içerisinde telafi etmeye ve en iyisini yapma, en güzeline ulaşma noktasında çaba harcadık. Bugün biliyorsunuz bizim partimizde 3 dönem kuralı var. 3 dönem sonucunda genel merkezimiz böyle bir uygulamayı yapıyor ve bunu da ben çok doğru olarak görüyorum. Şehirler veya yapılan görevler farklı gözlerle, farklı gönüllerle arada el değiştirmesi ve bu noktalarda yapılmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Ülkemizde oluşan gelişmeler çerçevesinde seçim süreçleri değişti”

Yağcı, konuşmasının devamında, ülkenin seçim süreçlerinin değiştiğini belirterek, “Ülkemizin bulunduğu konum itibariyle 24 Haziran 2018’de seçi yapılması karar verildi. Bu durum itibariyle zaten bu dönemin sonucunda bizim üçüncü dönemimiz son bulacaktı. Bizde hem şehrimize hem ülkemize daha farklı bir konumda hizmet etmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu düşüncelerimizi sayın cumhurbaşkanımıza ve genel merkezimize ilettik. Genel merkezimizden dün akşam gelen cevap sonucunda da bizim aday adayı olarak partimize başvurabileceğimiz bu konuda izin verildiğini ifade ettiler. Bizde sayın il başkanımızla bu konuya ilişkin olarak paylaştık ve bugün programların yoğunluğu Ankara’daki diğer trafiğin yoğunluğu sebebiyle sabahın bu erken saatinde böyle bir başlangıcı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Ben tabi ki bunlara ilişkin olarak çok hızlı olduğu için çok geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapma ortamı da burada değil. 14 yılımızı acısıyla, tatlısıyla, eksiğiyle, fazlasıyla neler yaptık neleri yapamadık bunlara ilişkin olarak değerli basın mensuplarımızla ayrı bir basın toplantısını da uygun bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştireceğiz. Bu konuda her zaman söylüyorum, geçen sürenin her saniyesinin hesabını verebilecek konumdayız. Bunun biz gerekçesiz, kamu menfaati düşünülmeden yaptığımız en küçük bir davranışın olduğunu düşünmüyorum. Tabi bu bir sonlanma değil. Yeni bir başlangıç inşallah Allah’ın izniyle ve bundan sonra burada edindiğimiz tecrübeyle, deneyimle bundan sonra şehrimize daha güçlü bir şekilde el ele, gönül gönüle vererek Bilecik’in sesini Ankara’da eğer bizlere bu yetkiyi halkımız verirse Bilecik’in sesini güçlü bir şekilde Ankara’ya iletmeye ve oradaki o gür sesle Bilecik’in menfaatleri doğrultusunda şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında yapılan toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit, Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve çok sayıda partili katıldı.