Belediye başkanları bir araya geldi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Sakarya’nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya’yı makamında ziyarette bulundu.Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya bir araya gelerek,...

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Sakarya’nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya’yı makamında ziyarette bulundu.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya bir araya gelerek, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular. Ziyaret sonrası kısa bir açıklamada bulunan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Geyve Belediye Başkanımız Murat Kaya’yı makamında ziyarette bulunduk. Kendisiyle çalışmalarımız hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.