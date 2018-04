Belediye çalışanları ile vedalaşan Başkan Yağcı istifa sebebini açıkladı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için başkanlık görevinden istifa ederek, milletvekilliği aday adaylığı için resmi başvuru yaptı. Başkan Yağcı, istifa nedenini ise; "’Bilecik’imizin sesini Ankara’da daha çok duyurmak için bu yola çıkıyoruz" ifadesiyle özetledi.

Yağcı, istifasının ardından son kez belediye çalışanları ile Bilecik Belediye Sarayı bahçesinde bir araya geldi. Çalışanları ile vedalaşan Başkan Yağcı, Bilecik Belediyesi ailesi olarak 14 yılda çok önemli ve güzel çalışmaların olduğunu belirterek, “Hayat doğumla başlıyor ve ölümle bitiyor. Yani her bir şeyin başlangıcı olduğu gibi sonu da oluyor. Bilecik Belediye Başkanı olarak şu ana kadar sizlerle birlikte Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluşun beşiği olan bu güzide şehre 2004 yılı Nisan ayından bu yana hizmet ettik. Sizlerle birlikte bir yolculuğa çıktık ve o günkü Bilecik ile bugünkü Bilecik’e baktığımızda ve o günkü bizler ile bugünkü bizlere baktığımızda çok şeyin değiştiğini gördük. Ama sevindirici güzel şeyler ise şu ki o günkü Bilecik ile bugünkü şehrimiz arasında çok güzel farklar var. Cenabı Allah’a çok şükür bu güne kadar yaptığımız çalışmalar sayesinde hayırla yad edileceğimiz çalışmaları birlikte gerçekleştirdik. Her zaman söylüyorum. Hiçbir şey tek başına olmuyor. Bunların her birisinde sizlerin ellerinizin izi, alınlarınızı teri ve yüreğinizin sevgisi vardır. Hep birlikte bunları gerçekleştirdi. Bazen ölümsüzlük aranır ya. İşte ben bu anlamda ölümsüzlüğün arkasında güzel eserler bırakmasıyla olabildiğini düşünüyorum. Eğer arkanızda güzel eserler bırakırsanız siz aslında ölümsüzleşmişsinizdir. Cismen belki ortadan kalkarsınız ancak ismen gönüllerde her zaman yaşarlar. Bizler de şöyle dönem, dönem baktığımızda şehrimizin bir ucundan diğer ucuna baktığımızda emin olun arabanın tekerinin döndüğü her an ve her noktada bu 14 yıl boyunca koyduğumuz bir taş, diktiğimiz bir ağacın olduğunu görürüz” dedi.

‘’Bilecik’imizin sesini Ankara’da daha çok duyurmak için bu yola çıkıyoruz’’

Konuşmasında; ‘’Bilecik’imizin sesini Ankara’da daha çok duyurmak için bu yola çıkıyoruz’’ ifadesine yer veren Belediye Başkanı Selim Yağcı; ‘’Gelirinin 9 katı borcu olan bir belediyeden geçen süreç içerisinde neredeyse 400 trilyonun üzerinde yatırım yapan bir belediyeyi gerçekleştirdik. Ben öncelikle bu güzel çalışmaların gerçekleştirilmesinde bizlere büyük destek veren gayret veren siz değerli kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Çalışma hayatı içerisinde inişler çıkışlar, iyilikler kötülükler ve kızgınlıklar mutlaka olur. Ben aslında kızgınlığımı da sözle değil bu anlam lisanımünasiple dile getirmeye çalışan bir insanım. Ama bu geçen süreç içerisinde kalbini kırdığımız, gönlünü incittiğimiz kardeşimiz varsa hakkını helal etmesini rica ediyorum. Bugün belki bir sonu yaşıyoruz ancak biz böyle düşünmüyoruz“ şeklinde konuştu.

‘Milletimize ve hemşehrilerimize hizmet için yeni hedeflerimiz var’’

Çıktıkları yolculuk ile millete ve hemşehrilerine hizmet için yeni hedeflerinin olduğunu sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Selim Yağcı, ‘’Çünkü bizim milletimize, Bilecik’imize hizmet etme noktasında yeni bir hedef ve yeni bir başlangıca geçiyoruz. Sizlerden de bu yeni başlangıçta dua ve desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah bu yeni süreç içerisinde önce tabi bir adaylık sürecimiz var. İnşallah bu nihayete erip kesinleştikten sonra projelerimiz ortaya koyup çalışmaya başlayacağız. Şehir insanımızın gönlüne giden yolu bırakarak onları temsil etme hak ve yetkisini istiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu yetkiyi aldığımızda ise buradan edindiğimiz tecrübe ile güç ile ve sizden aldığımız enerji ve sinerji ile Bilecik’in sesini Allah’ın izniyle Ankara’da daha güçlü bir şekilde duyurma çabası içine gireceğiz. Belediye Başkanlığımızda bazen cevap bulamadığımızda ve bir şey yapamadığımız konularda Ankara’da olan cevabını buradaki edindiğimizi tecrübelerle birleştirerek, şehrimizin sesini daha iyi duyurma adına bir yolculuğa çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘’Bu yolculukta bizlerle olan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum’’

Konuşmasında, bundan sonraki süreçte Bilecik’i unutmayacaklarını ve her sorunu ile yakından ilgilenmeye çalışacaklarını belirten Yağcı, ‘’Biz her zaman Bilecikliyiz ve Bilecik’te olacağız. Bu süreçte Belediye Başkanlığı görevine gelen kardeşimize yine yardımcı olmaya çalışacağız. Projeleri takip edeceğiz ve şehrimiz için en güzeli gerçekleştirmeye çalışacağız. Ben bu anlamda 14 yıllık hizmet hayatımızda birçok belediye meclisi üyesi, birçok muhtarımız, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcilisi, daire amiri ve yetkilisi ile çalıştık. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve hükümetimizin değerli üyeleri olmak üzere bizler bu 14 yıllık hizmet yolculuğunda katkı sunan bütün kardeşlerimize, ağabeylerimize ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. 14 yıl önce başladığımız yolculuğumuzda dediğimiz gibi hep birlikte daha iyiye daha güzele’’ dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, konuşmasının ardından belediye çalışanları ile tek tek vedalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.