Belediye çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi

Bilecik Belediyesi’nde çalışan personele İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verildi.Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile Bilecik Belediyesinde staj gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde...

Bilecik Belediyesi’nde çalışan personele İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verildi.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile Bilecik Belediyesinde staj gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde birçok başlıkta bilgiler aktarıldı. Yazı İşleri Müdürlüğü koordinesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Nihan Yontar ve Buğra Akan tarafından verilen eğitimlerde çalışanların iş kazalarından korunmalarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurul Başkanı Abdullah Tetik, gerçekleştirilen eğitimler hakkında yaptığı açıklamada; Bilecik Belediyesi olarak tüm çalışanların eğitimlerine son derece önem verdiklerini ve çalışanların iş kazalarından korunmalarına yönelik her türlü tedbiri aldıklarını kaydetti.

Gerçekleştirilen eğitimlerin belirli periyotlarda sürdürüldüğünü sözlerine ekleyen Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Tetik, eğitimler ile hem çalışanların bilinçlendiği hem de iş kalitesinde ve güvenliğinde önemli faydalar elde ettiklerini kaydetti.