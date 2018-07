Belediye Meclis toplantısı 5 dakika 20 saniyede bitti

Bilecik Belediyesi Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısında tek gündem maddesi görüşülürken, toplantı 5 dakika 20 saniyede bitti.

Bilecik Belediyesi Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can başkanlığında yapıldı. Tek gündem olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden İmar Konularının görüşülmesi oldu. Bu gündem maddesi içinde yer alan Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi, 164 Ada, 4 parselde imar plan tadilatı yapılması hususu, İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi. Bu gündem maddesi hakkında bilgi veren Başkan Can, "Burası eski hamamın olduğu ve il özel idarenin binalarının olduğu yer" dedi.

Bu gündem maddesi sonrası meclisi kapatan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti’den Bilecik milletvekili seçilen Selim Yağcı’yı tebrik etti. Can, Türkiye gündeminde bulunan olaylara da değinerek, "Ankara’daki Eylül ve Ağrı’daki Leyla kızlarımıza yapılanları ben de lanetliyorum. Bu caninin en ağır şekilde adalet yönünde cezalandırmalarının talep ediyorum. İnşallah en ağır cezayı bulurlar diyorum" diye konuştu.