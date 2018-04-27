Bilecik 13 üniversiteye ev sahipliği yapıyor

14 üniversiteden oluşan ADIM Üniversiteleri Birliği’nin toplantısının açılış töreni Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Açılış törenine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ve ADIM üniversitelerinin içinde yer alan üniversitelerin akademisyenleri ve rektörleri katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşma yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, ADIM Üniversiteleri Birliği’nin 30 Mart 2001 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile kurulduğunu belirtti. Taş, “Bu üniversiteler Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünde bir araya gelerek eğitim-öğretim, bilimsel-teknik, sosyal- kültürel alanlarda işbirliği konularında birlikte hareket etmek üzere ADIM adı altında ortak bir protokol imzaladılar. Zaman içinde bu 4 üniversiteye Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de eklenerek ADIM Üniversiteleri Birliği 14 üyeden oluşan büyük bir aileye dönüştü. ADIM Üniversiteleri Birliği, işbirliği programı çerçevesinde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri, sosyal ve kültürel alanlarda yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç ışığında birlik belki de yeni üyelerin de katılımıyla bundan sonra da çalışmalarına daha etkin bir şekilde devam edecektir” dedi.

"Dünyada değişmeyen tek kural değişimdir"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ise, dünyada tek değişmeyen kuralın değişim olduğuna değinerek, “Dünyada her şey değişiyor. Günü gününe uymuyor. Zamanla o kadar çok değişti ki özellikle iletişim çağı başladı. Dünya o günden bu yana başka bir dünya oldu. Biz devlet olarak, millet olarak bu gelişmelere ayak uydurmak zorundayız. Dünyadaki gelişmeleri izleyemezsek geri kalmaya mahkumuz. Gelişmiş ülke ve devlet olmak istiyorsak teknolojiyi en iyi şekilde günün biçimini sosyal ve siyasi değişimini izlememiz ve buna göre üniversitelerin ülkemize örnek olması gerekiyor. Üniversiteler bir ülkenin dışarıya açılan kapılarıdır. Bunun için üniversitelerde akademik özgürlük vardır, düşünme özgürlüğü vardır. Bu açıdan üniversiteler ülkelerin en önünü açan en gelişmiş kurumlarıdır. ADIM Üniversiteleri’nin açılışı hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.