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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:51

Bilecik Belediyesi haftalık istişare toplantısı yapıldı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Ak Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle haftalık istişare toplantısında buluştu.Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan haftalık istişare...

Bilecik Belediyesi haftalık istişare toplantısı yapıldı
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Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Ak Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle haftalık istişare toplantısında buluştu.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan haftalık istişare toplantısına Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yardımcıları, Abdullah Ay, Abdullah Tetik, Kadri Şentürk ve birim müdürleri katıldı. Haftanın istişaresini yaptıklarını belirten Başkan Can, “Yeni haftanın ilk gününde Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı’nın katılımlarıyla başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle haftalık olağan istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Milletimizden aldığımız destekle ilk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Aldığımız kararların şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
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