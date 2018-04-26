Bilecik Belediyesi 'Kongre Özel Ödülü'' layık görüldü

Bilecik Belediyesi, çevre ve sağlıklı kentler alanındaki çalışmalarından dolayı Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresinde "Kongre Özel Ödülü’’ layık görüldü.

Bugün görevinden istifa ederek 24 Haziran’daki seçimlere milletvekilliği aday adaylığı için resmi başvuru yapan Selim Yağcı’nın başkanlığını yaptığı Bilecik Belediyesi ,bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresinde ‘’Kongre Özel Ödülü’’ layık görüldü. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın katılamadığı programda ödülü Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü aldı. Alınan ödül sonrası açıklama yapan Yağcı, adaylık sürecisi için işlerinin yoğunluğundan dolayı gidemediğini belirterek, "Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresinde 25 belediye katıldı. Belediye olarak sağlıklı şehir sağlıklı gelecek konusundaki duyarlılığı ile çalışmalarımız devam ediyor. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün hazırlamış olduğu ’Yaşanabilir bir çevre’ ile ’Sağlıklı bir toplum’ için hayata geçirdiği projesi, Yaşayan Şehir Müzesi ile yeni bir ödül daha aldık. Bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi nedeniyle düzenlenen yarışmada Kongre Özel Ödülüne layık görüldük. Bu ödüllerin yeni ve güzel çalışmalar gerçekleştirmemizde bizlere enerji vereceğine inanıyorum. Kongrede ayrıca Akademik Araştırma Bildirisi çalışmamız ile başvuru yaptık ve ’Geleceğin Kentlerinde Hassas Gruplar’ konu başlığı ile bildiri sunma hakkı kazandık. Böylece belediyemizin adını II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresinde ve Kongre bildiri kitabında duyurmanın onurunu yaşadık" dedi.