BİLECİK:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:54

Bilecik Belediyesi Spor Kulübü lisanslı yüzücüler yetiştiriyor

Bilecik Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen program ile Bilecik’in lisanslı yüzücüleri yetiştiriliyor.Eğitim ve spor alanında çocuklar ve gençler için birçok çalışma gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, açmış olduğu...

Bilecik Belediyesi Spor Kulübü lisanslı yüzücüler yetiştiriyor
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Bilecik Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen program ile Bilecik’in lisanslı yüzücüleri yetiştiriliyor.

Eğitim ve spor alanında çocuklar ve gençler için birçok çalışma gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, açmış olduğu yüzme kursları ile lisanslı yüzücülerin yetişmesini sağlıyor. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında 5 ile 15 yaş arası kız ve erkek çocukları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kapalı Yüzme Havuzunda eğitim alarak, geleceğin lisanslı yüzücüleri olacak. Uzman eğitmenler eşliğinde haftada iki gün yüzme eğitimi alacak çocuklar için başvuru ve kayıt işlemleri, Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde gerçekleştiriliyor. Öte yandan, ’Geleceğin Milli Yüzücüsü Olmaya Var Mısın’ sloganı ile gerçekleştirilen yüzme kursları için 100 TL kayıt ücreti alınacağı bildirildi.
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