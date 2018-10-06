Bilecik buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında içmeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yücedağ idaresindeki 59KR 262 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola yan yatarak devrildi. Kaza sonrası tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, dorsede bulunan buğdaylar şarampole saçıldı. Tır sürücünün yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de bölgede ulaşım yönünü bir süre keserek, karayolları ve itfaiye ekipleri tarafından yola saçılan buğdayların temizlenmesini sağladı. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlattı.