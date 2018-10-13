BİLECİK:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 15:15

Bilecik Merkez 11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Bilecik’in Cumhuriyet mahallesinde 11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, daha önce düzenledikleri mahalle toplantısında, vatandaşların aile sağlığı merkezi açılması konusunda talepleri olduğunu...

Bilecik Merkez 11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi açıldı
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Bilecik’in Cumhuriyet mahallesinde 11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, daha önce düzenledikleri mahalle toplantısında, vatandaşların aile sağlığı merkezi açılması konusunda talepleri olduğunu anımsattı. Şeyh Edebali Üniversitesinin Sürekli Eğitim Merkezi olarak kullandığı yerin Aile Sağlığı Merkezi olarak yapılmasına karar verdiklerini ifade eden Vali Büyükakın, mahalle sakinlerinin buranın sağlık hizmeti vereceğini söyledi.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve beraberindekiler, Aile Hekimliğinin açılışını gerçekleştirerek, incelemede bulundu.
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