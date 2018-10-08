BİLECİK:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:35

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’de temel atma töreni

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin fiziki kapasitesini genişletmek amacıyla yapımına 2018 yılı Şubat ayında başlanan H Blok projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.Törene; Bilecik Valisi Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'de temel atma töreni
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin fiziki kapasitesini genişletmek amacıyla yapımına 2018 yılı Şubat ayında başlanan H Blok projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene; Bilecik Valisi Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve öğretmenler katıldı.

27 bin metre karelik kapalı alanı ve 57 milyon TL + KDV bütçesiyle, yüklenici firmanın gayretleriyle gelecek yıl 29 Ekim 2019’da bitirilmesi planlan H Blok, Fen, Mühendislik ve Ziraat bilimlerinin AR-GE çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) genç üniversiteler için planladığı ve uygulamaya geçirdiği “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında büyük önem arz eden H Blok’ta; 62 laboratuar, 15 sınıf, 4 amfi, öğretim elemanları için 185 ofis ve çeşitli toplantı ve yaşam alanları bulunacak.
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