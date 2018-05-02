Bilecik tarımını değerlendirme toplantısı

Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği 2018 yılı dönem başı olağan birlik meclis toplantısının yanı sıra, Bilecik tarımını değerlendirme sunumu gerçekleştirildi.Bilecik...

Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği 2018 yılı dönem başı olağan birlik meclis toplantısının yanı sıra, Bilecik tarımını değerlendirme sunumu gerçekleştirildi.

Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında Bilecik İl Özel İdare salonunda yapılan toplantıya, Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, AK Parti Gölpazarı İl Genel Meclis üyesi, aynı zamanda Tarım Komisyonu Başkanı Ali Şenel, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş ile birlik başkanları ve Bilecik’e bağlı merkez köylerin muhtarları katıldı.

Toplantıda kısa bir açıklama yapan Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “İlimizde çok çeşitli bitkisel üretim bulunmakta olup, narenciye hariç her şeyin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu durum pazar bulma ve riski dağıtma anlamında bize büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bizler ürettiğimizi pazarlama konusundaki sıkıntılarımızı gidermek için var gücümüzle çalışmaktayız” ifadelerine yer verdi.

Toplantı, meclis üye seçim ve oylamaları ile sona erdi.