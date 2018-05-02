BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:02

Bilecik tarımını değerlendirme toplantısı

Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği 2018 yılı dönem başı olağan birlik meclis toplantısının yanı sıra, Bilecik tarımını değerlendirme sunumu gerçekleştirildi.Bilecik...

Bilecik tarımını değerlendirme toplantısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği 2018 yılı dönem başı olağan birlik meclis toplantısının yanı sıra, Bilecik tarımını değerlendirme sunumu gerçekleştirildi.

Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında Bilecik İl Özel İdare salonunda yapılan toplantıya, Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, AK Parti Gölpazarı İl Genel Meclis üyesi, aynı zamanda Tarım Komisyonu Başkanı Ali Şenel, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş ile birlik başkanları ve Bilecik’e bağlı merkez köylerin muhtarları katıldı.

Toplantıda kısa bir açıklama yapan Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “İlimizde çok çeşitli bitkisel üretim bulunmakta olup, narenciye hariç her şeyin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu durum pazar bulma ve riski dağıtma anlamında bize büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bizler ürettiğimizi pazarlama konusundaki sıkıntılarımızı gidermek için var gücümüzle çalışmaktayız” ifadelerine yer verdi.

Toplantı, meclis üye seçim ve oylamaları ile sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku