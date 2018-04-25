BİLECİK:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:34

Bilecikli Edanur dünya şampiyonasında

Okullar Aarası Liseler Türkiye Şampiyonası’nda birinci olarak Bilecik’e büyük bir gurur yaşatan Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Edanur Korkmaz, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.Gençlik...

Bilecikli Edanur dünya şampiyonasında
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Okullar Aarası Liseler Türkiye Şampiyonası’nda birinci olarak Bilecik’e büyük bir gurur yaşatan Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Edanur Korkmaz, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve antrenörü ile birlikte Vali Büyükakın’ı ziyaret eden Edanur Korkmaz, önümüzdeki günlerde Okullararası Liseler Dünya Şampiyonası’na katılacağını ifade etti. Vali Büyükakın’a çalışmaları hakkında bilgi veren Korkmaz, Bilecik’e ödülle güzel sonuçlarla döneceğini söyleyerek, "Hem heyecanlı hem de çok gururluyum" dedi.

Türkiye Şampiyonu olarak gururlandıran Edanur’un, daha büyük gururu yaşatmak için gün saydığını ifade eden Vali Büyükakın, ’’Uluslararası alanda şehrimizi, ülkemizi temsil etmesi bizim için en büyük ödül. Kendisini tebrik ediyor, Edanur ve sporla sanatla uğraşan tüm gençlerimizin her zaman yanında ve destekçisi olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum” dedi.
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