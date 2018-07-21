BİLECİK:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:29

Bilecikli halterci İtalya’da Türkiye’yi temsil edecek

Bilecikli halterci İtalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.İtalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan Bahadır Erdal, Bilecik Halter Antrenörü Caner Özteke’nin de Milli Takım...

Bilecikli halterci İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek
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Bilecikli halterci İtalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

İtalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan Bahadır Erdal, Bilecik Halter Antrenörü Caner Özteke’nin de Milli Takım Antrenörü olarak yer aldığı şampiyonada Türkiye için ter dökecek.

İki aydır Bursa Sporcu Eğitim Merkezi’nde Milli Takım’la şampiyonaya hazırlanan Erdal, Halter Federasyonu Başkanı Taner Taşpınar’ın da katıldığı kafileyle birlikte geçtiğimiz Cuma günü yarışmanın yapılacağı İtalya’nın Milano kentine uçtular. Pazar günü başlayacak Avrupa Şampiyonası 30 Temmuz’da sona erecek.
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