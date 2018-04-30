Bilecikli muhtarlardan TSKGV’ye bağış

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı olan İlhami Çınar’ın öncülüğünde bir araya gelen 67 merkez köy ve mahalle muhtarı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) 6 bin 200 lira...

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı olan İlhami Çınar’ın öncülüğünde bir araya gelen 67 merkez köy ve mahalle muhtarı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) 6 bin 200 lira bağışta bulundu.

Yapılan bağıştan sonra Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı ziyaret eden muhtarlar, banka dekontunu Vali Tahir Büyükakın’a teslim ettiler. Muhtarların Nisan ayı maaşlarından belirli miktar para vererek projeye katkıda bulunduğunu ifade eden Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar, “Tarihimiz boyunca ve günümüzde vatanımız için, milletimiz için, bizlerin güvenliği için görev yapan korkusuz, fedakar ve asil Türk ordusuna ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Afrin Harekatı’nda gösterdikleri başarı bizleri bir kez daha gururlandırdı. Gelen şehit haberlerine her gün kahrolduk. Bizler de bir şekilde destek olmak adına ’az veren candan, çok veren maldan’ diyerek maaşlarımızdan belirli miktarda bağışta bulunduk. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Hesabına yatırdığımız 6 bin 200 liralık bağışın dekontunu Valimiz Tahir Büyükakın’a teslim ettik" dedi.

“Her türlü fedakarlığı yaparız”

Muhtarların gerçekleştirdiği bağış projesinin kendisini gururlandırdığını dile getiren Bilecik Valisi Tahir Büyükakın “Biz öyle bir milletiz ki vatanımız, milletimiz, ordumuz söz konusu olunca her türlü fedakarlığı yaparız. Ordumuz, Mehmetçiğimiz bizim için kutsaldır. Bugün muhtarlarımızın bize teslim ettiği dekontun maddi karşılığı 6 bin 200 TL ama bu dekontun manevi karşılığına değer biçilemez. Katkıda bulunan muhtarlarımıza, ailelerine şahsım, Bilecik Valiliği ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı adına teşekkür ediyorum” dedi.