BİLECİK:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:21

Bilecikli şehit ve gazi aileleri Edirne gezisi

Bilecik Belediyesi tarafından kentte bulunan şehit aileleri ve gazi yakınlarından oluşan heyet için Edirne gezisi düzenlendi.Geçen yıl Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Gezisi ile tarihi yerleri gezip görme imkanı bulan şehit...

Bilecikli şehit ve gazi aileleri Edirne gezisi
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Bilecik Belediyesi tarafından kentte bulunan şehit aileleri ve gazi yakınlarından oluşan heyet için Edirne gezisi düzenlendi.

Geçen yıl Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Gezisi ile tarihi yerleri gezip görme imkanı bulan şehit ve gazi aileleri bu kez tarih şehri Edirne’ye doğru yola çıktı. Bilecik Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlamında güzel çalışmaların vatandaşlarla buluşturulmaya devam ettiğini dile getiren Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan, “Geçtiğimiz yıl sizleri Çanakkale gezisine uğurlamıştık. İnşallah sağlık ve mutluluk içerisinde Edirne’deki tarihi yerlerimizi gezip dönersiniz. Oralara Bilecik’in selamlarını da götürürsünüz. Yolunuz açık olsun’’ ifadelerini kullandı.
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