Bilecik 1. Amatör Lig 2’inci hafta müsabakasında Bilecikspor kendi saha ve seyircisi önünde 3 puanı alması bildi.Bilecik Edebali Stadı’nda oynan Bilecik 1. Amatör Lig 2’inci hafta müsabakasında Bilecikspor, Bozüyük temsilcisi Akpınarspor’u 1-0 yenerek, haftayı kayıpsız geçti. Maç öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu yapılmasıyla müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım sayısız bulduğu pozisyonu değerlendiremezken, ilk yarı 0-0’lık sonuçla bitti. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 55’inci dakikasında Erman Sert ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonrası iki takım bulduğu atakları değerlendiremezken, maçı 1-0 kazanan Bilecikspor ikinci haftada 3 puanla tanıştı. Ligin üçüncü haftasını Bilecikspor BAY geçerken, Akpınarspor kendi evinde Yeşilyurtspor ile karşı karşıya gelecek.
Bilecikspor haftayı kayıpsız geçti
Bilecik 1. Amatör Lig 2’inci hafta müsabakasında Bilecikspor kendi saha ve seyircisi önünde 3 puanı alması bildi.Bilecik Edebali Stadı’nda oynan Bilecik 1. Amatör Lig 2’inci hafta müsabakasında Bilecikspor, Bozüyük temsilcisi Akpınarspor’u...