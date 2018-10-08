BİLECİK:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:16

Bilecikspor haftayı kayıpsız geçti

Bilecik 1. Amatör Lig 2’inci hafta müsabakasında Bilecikspor kendi saha ve seyircisi önünde 3 puanı alması bildi.Bilecik Edebali Stadı’nda oynan Bilecik 1. Amatör Lig 2’inci hafta müsabakasında Bilecikspor, Bozüyük temsilcisi Akpınarspor’u...

Bilecikspor haftayı kayıpsız geçti
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Bilecik 1. Amatör Lig 2’inci hafta müsabakasında Bilecikspor kendi saha ve seyircisi önünde 3 puanı alması bildi.

Bilecik Edebali Stadı’nda oynan Bilecik 1. Amatör Lig 2’inci hafta müsabakasında Bilecikspor, Bozüyük temsilcisi Akpınarspor’u 1-0 yenerek, haftayı kayıpsız geçti. Maç öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu yapılmasıyla müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım sayısız bulduğu pozisyonu değerlendiremezken, ilk yarı 0-0’lık sonuçla bitti. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 55’inci dakikasında Erman Sert ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonrası iki takım bulduğu atakları değerlendiremezken, maçı 1-0 kazanan Bilecikspor ikinci haftada 3 puanla tanıştı. Ligin üçüncü haftasını Bilecikspor BAY geçerken, Akpınarspor kendi evinde Yeşilyurtspor ile karşı karşıya gelecek.
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