Bilecikspor’dan Başkan Can’a teşekkür

Bilecikspor Kulübü tarafından AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ile Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’a teşekkür edildi.

Bilecikspor Başkan Vekili Harun Dilek, geçtiğimiz gün düzenlenen Bilecikspor’un 50’inci yıl kutlamalarında kendilerine maddi manevi desteklerini esirgemeyen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’a teşekkür etti. Dilek, "Geçtiğimiz dönemlerde Bilecik Belediye Başkanı olan ve şuan AK Parti Bilecik Milletvekili seçilen Selim Yağcı zamanında gerçekleştirilen maddi manevi desteği şuan belediye başkanı olan Nihat Can başkanımız da sürdürüyor. İkisi de tam bir Bilecikspor aşığı. Bilecik Belediyesi Bilecikspor’un 50’inci yıl kutlamalarında şarkıcı Mithat Körler’i getirmesinin yanı sıra maddi desteklerini esirgemedi. Bu kulüp bu sene milletvekillerimiz, belediye başkanımız, siyasi parti temsilcileri ve sanayicilerin desteği ile şampiyon olacak. Bizlerde Bilecik Belediyesine kulübüm ve taraftarımız adına teşekkürlerimi bir bor bilerim" dedi.