BİLECİK:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 19:19

Bilecik’te 320 şahıs ve 40 araç sorgulandı

Bilecik il genelinde yapılan uygulamada 320 şahıs ve 40 araç sorgulandı.Alınan bilgilere göre, Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şehrin çeşitli noktalarında ve ilçelerinde gerçekleştirilen ‘Türkiye Huzurlu Parklar 2’ uygulamasında,...

Bilecik'te 320 şahıs ve 40 araç sorgulandı
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Bilecik il genelinde yapılan uygulamada 320 şahıs ve 40 araç sorgulandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şehrin çeşitli noktalarında ve ilçelerinde gerçekleştirilen ‘Türkiye Huzurlu Parklar 2’ uygulamasında, 252 şahıs ve 5 araç, ilçelerde ise, 76 şahıs, 35 araç olmak üzere, toplam 328 şahıs ve 40 araç sorgulandı. 2 araca 236 lira ceza uygulanırken, başka herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı.
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