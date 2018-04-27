BİLECİK:
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27 Nisan 2018 Cuma 20:34

Bilecik’te AK Parti, Belediye Başkan adayı için sandığa gidiyor

Bilecik’te AK Parti ana kademe yönetimi yarın il başkanlığı binasında Bilecik Belediye Başkan adayını belirlemek üzere temayül yoklamasına girecek.

Bilecik'te AK Parti, Belediye Başkan adayı için sandığa gidiyor
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Bilecik’te AK Parti ana kademe yönetimi yarın il başkanlığı binasında Bilecik Belediye Başkan adayını belirlemek üzere temayül yoklamasına girecek.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için başkanlık görevinden istifa ederek, milletvekilliği aday adaylığı için resmi başvuru yapmıştı. Yaşanan gelişme sonrası Bilecik Belediye Başkanlığı görevi Bilecik Belediyesi Meclis Başkan Vekili Şadan Turhan’ın yurtdışında olması sebebiyle Meclis 2’inci Başkan Vekili Şükrü Selöz yürütüyor. Yarın saat 10.00’da AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında, il başkanlığı, il kadın kolları, il gençlik kolları, merkez ilçe yönetimi ile merkez il genel meclis üyeleri belediye başkanı adayı belirlemek üzere sandığa gidecek.

Öne çıkan isim Nihat Can

Yapılacak olan seçimlerde Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın belediyedeki vekili olan Nihat Can öne çıkarken, AK Parti Genel Merkezi tarafından da Can’ın tek aday gösterileceği öğrenildi.

Öte yandan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, önümüzdeki hafta Bilecik Belediye Meclisini toplayacak. Aday veya adaylar arasında yapılacak olan gizli oylama sonrası Bilecik Belediye Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı belli olacak.
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