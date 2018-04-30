BİLECİK:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:40

Bilecik’te ihracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı Mart ayı Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre; Bilecik’te ihracat arttı, ithalat azaldı.

Bilecik'te ihracat arttı, ithalat azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı Mart ayı Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre; Bilecik’te ihracat arttı, ithalat azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Bilecik’te 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 18,7 artarak 8 milyon 9 milyon 526 bin, ithalat ise yüzde 2,5 azalarak, 2018 Mart ayında 11 milyon 413 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ihracat yüzde 7,7, ithalat yüzde 12,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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