Bilecik’te ilk kez kapalı yöntemle bağırsak ameliyatı yapıldı

Bilecik Devlet Hastanesinde ilk defa kapalı yöntemle bağırsak ameliyatı yapıldı.Bilecik Devlet Hastanesi’ne kilo kaybı ve karın ağrısı nedeniyle başvuran hastaya yapılan tetkikler sonucu kolon kanseri tanısı konuldu. Genel Cerrahi Uzmanı...

Bilecik Devlet Hastanesinde ilk defa kapalı yöntemle bağırsak ameliyatı yapıldı.

Bilecik Devlet Hastanesi’ne kilo kaybı ve karın ağrısı nedeniyle başvuran hastaya yapılan tetkikler sonucu kolon kanseri tanısı konuldu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Deniz Kahraman ve Op. Dr. Gürkan Güneri tarafından yapılan müdahalede Bilecik Devlet Hastanesi’nde ilk kez kapalı yöntemle bağırsak ameliyatı yapılarak, hasta sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.