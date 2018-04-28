Bilecik’te işçiler 1 Mayıs’ta meydana inecek

Bilecik’teki bazı sendikalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle ortak miting kararı aldılar.

Bilecik’teki fabrikalarda örgütlü olan DİSK’e bağlı Bilecik Cam Keramik İş Sendikası ile Türk İş’e bağlı Petrol İş Sendikası 1 Mayıs’ı Bilecik’te kutlama kararı aldı. Bilecik Cam Keramik İş Sendikası bürosunda basın açıklaması düzenleyen sendikacılar, Bilecik’teki bütün emekçileri 1 Mayıs İşçi Bayramı’na katılmaya davet etti. Konuyla alakalı açıklama yapan Bilecik Cam Keramik İş Sendikası Genel Sekreteri Ergin Ay,1 Mayıs Salı günü saat 12.30’da Belediye Çay Bahçesi önünde bir araya gelecek işçilerin Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyeceklerini ve burada miting havasında bir kutlama gerçekleştireceklerini belirterek, “Bildiğiniz gibi önümüzde ’1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’ var. Bu 1 Mayıs’ta Petrol-İş Sendikamızla birlikte Cam Keramik-İş Sendikası olarak birlikte bir 1 Mayıs düzenleme kararı aldık. Bunu bir miting şeklinde yapacağız. Fakat bütün sendikalar,bütün işçi kardeşlerimiz, bütün emekçiler bu 1 Mayıs’a davetlidir ve bu 1 Mayıs’a katılmalarını canı gönülden istiyoruz. Bilecik bir sanayi kenti, giderek de sanayileşmesi artıyor.Ama koşular tüm ülkede olduğu gibi Bilecik özelinde de asgari ücret sınırında.Birçok emekçi arkadaşımız Asgari Ücretlerle geçimini sağlamaya çalışıyor.İşçi arkadaşlarımız sorunlarını alanlarda dile getireceğiz.Taleplerimizi haykıracağız,sloganlarımızı hep birlikte haykıracağız.İşçilerinde var olduğunu,işlerinde güçlü olduğunu, ayrım yapmadan bir araya gelebildiğini, güçlerini birleştirebildiklerini göstereceğiz. Tüm Bilecik’e ve tüm Türkiye’ye” dedi.