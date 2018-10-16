BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 15:38

Bilecik’te kan dondurucu olay, 1 ölü 1 ağır yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir zeytin bahçesinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen bir erkek cesedi ile ağır yaralı halde bir kadın bulundu.Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Erecek köyünde meydana geldi. Vatandaşlar...

Bilecik'te kan dondurucu olay, 1 ölü 1 ağır yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir zeytin bahçesinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen bir erkek cesedi ile ağır yaralı halde bir kadın bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Erecek köyünde meydana geldi. Vatandaşlar Sakarya-İznik karayolu üzerinde bulunan Pekmezci mevkinde bulunan bir tarlada hareketsiz iki kişi gördü. Durumun hemen ekiplere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Burada incelemelerde bulunan ekipler, bir zeytin ağacının altında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bir kadın ve bir erkeğin bulunduğunu fark etti. Ekipler Ozan Rüzgar’ın (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini, Bediha Söylemez’in (28) de çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandığını anladı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerinde ilk olarak Pamukova İlçe Devlet Hastanesinde müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim Araştırma hastanesine sevk edildi. Ozan Rüzgar’ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve İlçe Jandarma Komutanı teğmen Eyüp Uzun incelemelerde bulunarak olayla ilgili yetkililerden bilgi aldılar. Osmaneli Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku