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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:51

Bilecik’te Mehmet Erdem konseri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2018 Bahar ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen Mehmet Erdem konserinde, alanı dolduran binlerce kişi yağan yağmura rağmen gönüllerince eğlendi.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Yerleşkesi’nde...

Bilecik'te Mehmet Erdem konseri
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2018 Bahar ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen Mehmet Erdem konserinde, alanı dolduran binlerce kişi yağan yağmura rağmen gönüllerince eğlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Yerleşkesi’nde 2018 Bahar ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen Mehmet Erdem konseri yoğun ilgi gördü. Konser alanını saatler öncesinden doldurmaya başlayan öğrenciler, Mehmet Erdem’i ön sıralardan dinlemek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Konser öncesi İHA muhabirine açıklama yapan Mehmet Erdem, Bilecik’e ikinci kez geldiğini belirterek, “Coşkulu bir kalabalık var. İnşallah çok güzel bir konser olacak. Heyecanlıyız bizde herkes gibi. Daha önceden gelmiştim ben. Dayım burada yapmıştı doktordu mecburi hizmetini burada yapmıştı. Ziyarete gelmiştim çok güzel bir yer olduğunu biliyorum zaten” dedi.

Röportaj sonrası sahneye çıkan Mehmet Erdem, birbirinden güzel şarkılarıyla öğrencileri adeta coşturdu. Konser sonunda üniversite yönetimi tarafından sanatçı Mehmet Erdem’e üzerinde üniversitenin logosu bulunan bir tabak hediye edildi.
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