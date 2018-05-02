BİLECİK:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:03

Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 267 adet artarak 68 bin 73’e ulaştı.

Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 267 adet artarak 68 bin 73’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik’te 2018 Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 267 adet artarak 68 bin 73 adete ulaştı. Bilecik’teki 68 bin 73 taşıtın 33 bin 180 adedi otomobil, 11 bin 554 adedi kamyonet, 10 bin 771 adedi traktör, 7 bin 224 adedi motosiklet, 3 bin 155 adedi kamyon, bin 065 adedi minibüs, 867 adedi otobüs, 257 adedi özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bilecik’te Mart ayında bin 936 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam bin 936 taşıt içinde otomobil bin 401 adet ile ilk sırada yer aldı.

Öte yandan, Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 22 milyon 462 bin 346 oldu.
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