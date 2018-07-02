Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 592’e yükseldi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Bilecik’te Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 227 adet artarak 68 bin 592 adete ulaştı. Bilecik’teki 68 bin 592 taşıtın; 33 bin 540 adedi otomobil, 11 bin 597 adedi kamyonet, 10 bin 812adedi traktör, 7 bin 283 adedi motosiklet, 3 bin 177 adedi kamyon, bin 059 adedi minibüs, 867 adedi otobüs, 257 adedi özel amaçlı taşıtlar olduğu belirtildi.

Bir ayda bin 968 adet taşıtın devri yapıldı

Bilecik’te Mayıs ayında bin 968 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam bin 968 taşıt içinde otomobil bin 404 adet ile ilk sırada yer aldı.

Öte yandan ülkede, trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 22 milyon 645 bin 085 oldu.