BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:19

Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 592’e yükseldi.

Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 592’e yükseldi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Bilecik’te Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 227 adet artarak 68 bin 592 adete ulaştı. Bilecik’teki 68 bin 592 taşıtın; 33 bin 540 adedi otomobil, 11 bin 597 adedi kamyonet, 10 bin 812adedi traktör, 7 bin 283 adedi motosiklet, 3 bin 177 adedi kamyon, bin 059 adedi minibüs, 867 adedi otobüs, 257 adedi özel amaçlı taşıtlar olduğu belirtildi.

Bir ayda bin 968 adet taşıtın devri yapıldı

Bilecik’te Mayıs ayında bin 968 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam bin 968 taşıt içinde otomobil bin 404 adet ile ilk sırada yer aldı.

Öte yandan ülkede, trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 22 milyon 645 bin 085 oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku