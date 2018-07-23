Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Eskişehir-İstanbul karayolu üzerinden Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki Adnan Özen (36) yönetimindeki 11 EL 443 plakalı otomobil, İl Özel İdaresi kavşağında iddialarına göre; yeşil ışığın yanıp söndüğü sırada ani duruş yaptı. Önündeki aracının durduğunu fark etmeyen Ekrem Yaz (27) yönetimindeki 26 TA 105 plakalı otomobil, 11 EL 443 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ekrem Yaz kullandığı aracın ön koltuğunda oturan eşi Selma Yaz burnundan yaralandı. Yaralı olay yerine gel 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.