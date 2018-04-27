Bilecik’teki orman yangınında 6 dönüm alan hasar gördü

Bilecik’teki çalılık bölgede çıkan orman yangından 6 dönümlük alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Selöz Köyü Yolu üzerindeki Abbaslık Köyüne bakan yamaçtaki Kösedere Mevkisi diye adlandırılan vadide yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz sevk edildi. Çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ekipler hızla müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise, kendi bölgeleri olmadığından konuyu Jandarma ekiplerine devrederek merkeze dönüş yaptı.

Küçük bir çalılık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırılırken, yangında 6 dönümlük alan zarar gördü.