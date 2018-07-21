Bilecik’ten kutsal topraklara 144 hacı adayı uğurlandı

Bilecik’ten, hac farizasını yerine getirmek amacıyla yola çıkan 144 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı.

Bilecik Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen programa, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can da katılarak hacı adaylarını uğurladı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bilecik Müftü vekili Ahmet Tokgöz, hacı adaylarının hac farizasını yerine getirmede uyacakları kurallara ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Belediye Başkanı Nihat Can ise hacı adaylarının kutsal bir yolculuğa çıkacaklarını hatırlatarak, "Bu akşam dirilişin şehri Bilecik’ten sizleri kutsal topraklara doğru yolcu ediyoruz. Cenabı Allah, hayırlı ve uğurlu yolculuklar nasip etsin. Sizler güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Lütfen bizleri de Bilecik’i de dualarınızda unutmayın. Bizler burada şehrimiz için çalışarak vazifemizi yerine getireceğiz, sizler de orada kendiniz, bizler ve şehrimiz için dua ederek, vazifenizi yerine getireceksiniz. İnşallah sağ ve salim bir şekilde bu vazifenizi yarar gelirsiniz. Yolunuz açık olsun’’ ifadelerini kullandı.