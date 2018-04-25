BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:25

Boş kalan salon sanatçıları üzdü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kent Konseyi tarafından TBMM’nin kuruluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Pek çok müzik otoriteleri tarafından tam not almış birbirinden değerli sanatçıların...

Boş kalan salon sanatçıları üzdü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kent Konseyi tarafından TBMM’nin kuruluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Pek çok müzik otoriteleri tarafından tam not almış birbirinden değerli sanatçıların sahne aldığı konserde salonun boş kalması dikkatlerden kaçmadı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Gülçin Agahoğlu, Galip Demirel, İsmail Gül ve Necdet Çalış gibi bir birinden değerli sanatçıların sahne aldı. Konserde Türk Müziğinin en güzel örneklerinden besteler seslendirildi. Konser sonrasında ünlü bestekar ve sanatçı Necdet Çalış, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederken salonun boş kalaması nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi. Necdet Çalış, "Böylesine güzel bir salonu müzik sevenlere armağan etmiş, ilçede pek çok alanda yeniliklere ve güzel eserlere imza atmış başta değerli Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya teşekkür ediyorum, gönül isterdi ki bu konserde salon dolup taşsın, fakat bizleri yalnız bırakmayanların o içten alkışları da bize yeter" dedi.

Konser programına Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, TSO Başkanı Buğra Levent ve Bozüyüklü müzik sevenler katıldı.

Konser sonunda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, sahne alan sanatçı ve müzisyenlere çiçek takdim ederek,teşekkür plaketi sundular.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku