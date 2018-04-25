Boş kalan salon sanatçıları üzdü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kent Konseyi tarafından TBMM’nin kuruluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Pek çok müzik otoriteleri tarafından tam not almış birbirinden değerli sanatçıların...

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kent Konseyi tarafından TBMM’nin kuruluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Pek çok müzik otoriteleri tarafından tam not almış birbirinden değerli sanatçıların sahne aldığı konserde salonun boş kalması dikkatlerden kaçmadı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Gülçin Agahoğlu, Galip Demirel, İsmail Gül ve Necdet Çalış gibi bir birinden değerli sanatçıların sahne aldı. Konserde Türk Müziğinin en güzel örneklerinden besteler seslendirildi. Konser sonrasında ünlü bestekar ve sanatçı Necdet Çalış, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederken salonun boş kalaması nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi. Necdet Çalış, "Böylesine güzel bir salonu müzik sevenlere armağan etmiş, ilçede pek çok alanda yeniliklere ve güzel eserlere imza atmış başta değerli Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya teşekkür ediyorum, gönül isterdi ki bu konserde salon dolup taşsın, fakat bizleri yalnız bırakmayanların o içten alkışları da bize yeter" dedi.

Konser programına Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, TSO Başkanı Buğra Levent ve Bozüyüklü müzik sevenler katıldı.

Konser sonunda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, sahne alan sanatçı ve müzisyenlere çiçek takdim ederek,teşekkür plaketi sundular.