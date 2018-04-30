Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; 1 Mayıs’ın büyük ve güçlü Türkiye idealine alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlar arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; 1 Mayıs’ın büyük ve güçlü Türkiye idealine alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlar arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Başkan Bakıcı, mesajında; “İnsana hizmet eden, Hak’ka giden yola hizmet eden herkes emekçidir. En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Vatanımızın her köşesinde ve belediyemizde sahip oldukları en önemli değer olan emekleriyle, milletimizin ihtiyaçlarını karşılayan emekçilerimizin, sosyal ve ekonomik hayata büyük katkıları vardır. Bizlerde belediyemizin iş ve hizmet üretiminde birinci derecede rol oynayan işçi kardeşlerimize hak ettiklerini, alınlarının teri kurumadan vermek için gayret gösteriyoruz. Toplumun her kesiminde üreten, geliştiren ve hizmet sunan işçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmek, haklarını savunmak amacı ile kutladıkları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü içtenlikle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir ömür geçirmelerini diliyorum” dedi.