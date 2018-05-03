Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, kapalı pazarın nabzını tuttu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kapalı pazarı gezerek, vatandaşlar ve pazar esnafı ile görüştü.Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak, vatandaşlara hizmet vermeye...

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kapalı pazarı gezerek, vatandaşlar ve pazar esnafı ile görüştü.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak, vatandaşlara hizmet vermeye başlayan kapalı pazarda vatandaşlar ve pazar esnafı ile görüşerek sohbet etti. 5 Mayıs 2018 Cumartesi Günü resmi açılışı öncesinde pazar esnafı ve vatandaşlar ile görüşerek kapalı pazar hakkındaki görüş ve isteklerini birinci ağızdan dinleyen Başkan Bakıcı, gelen talepler doğrultusunda pazar yeri ile ilgili olarak gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

Kapalı pazarda ki turunda vatandaşlar ve kapalı pazar esnafı Başkan Bakıcı’nın yanına gelerek yapılan hizmetler ve ilçeye kazandırılan dev yatırım için teşekkür ettiler. Başkan Bakıcı; "Hayata geçirdiğimiz projelerde bizler için en iyi geri dönüş, sizlerin mutluluğudur. Sizler ve Bozüyük’ümüz için çalışmaya devam edeceğiz, Bozüyük halkı en iyisine layıktır" dedi.

10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan ve her ayrıntının düşünüldüğü Kapalı Pazar’ dan son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar, başta Belediye Başkanı Fatih Bakıcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.