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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:54

Bozüyük Belediye İdman Yurdu sporcuları Avrupa Şampiyonasına katılacak

Bozüyük Belediye İdman Yurdu Spor Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Avrupa Şampiyonası’na 2 sporcu ile katılmaya hak kazandı.Yunanistan’ın Başkenti Atina’da düzenlenen Başkanlık Kupası Taekwondo Şampiyonası’nda Bozüyük...

Bozüyük Belediye İdman Yurdu sporcuları Avrupa Şampiyonasına katılacak
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Bozüyük Belediye İdman Yurdu Spor Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Avrupa Şampiyonası’na 2 sporcu ile katılmaya hak kazandı.

Yunanistan’ın Başkenti Atina’da düzenlenen Başkanlık Kupası Taekwondo Şampiyonası’nda Bozüyük Belediye İdman Yurdu Spor Kulübü sporcularından Zeynep Nur Sarıçiçek 3. olarak Avrupa Şampiyonası’na, Aleyna Bursa’da gençler kategorisinde 2. olarak Ümitler Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Genç sporcuların mutluluğunu paylaşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, elde ettikleri başarılar ile Bozüyük’ün gururu olan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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