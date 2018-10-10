Bozüyük Belediye’nin 18. sentetik sahası törenle açıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 18. sentetik sahanın açılışı Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın "Her mahalleye bir spor tesisi" projesi kapsamında ilçeye kazandırılan sentetik sahalardan 18.’si İMKB Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan açılış programıyla hizmete girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan törende ilk olarak konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "Bozüyük’te 18.’sinin açılışını yapmış olduğumuz sentetik sahamız hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bozüyük Belediyesi olarak ilçemiz genelinde öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu bütün projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Toplamda 19 tane saha projelerimizi tamamladık, bugün 18.sinin açılışını yapıyoruz. 19. sentetik sahamızı da Dodurga beldemizde hizmete açacağız. Öğrencilerimiz için geçen sene gerçekleştirdiğimiz öğrencilerimizi ecdadımızla buluşturma gezilerimize bu yıl da devam edeceğimiz. Geçen sene toplamda 2 bin 900 öğrencimizi bu gezilere götürdük. Bu senede inşallah 3 bine yakın çocuğumuz bu projenin içinde yer alacak. Bunun yanında Bozüyük kitap günleri fuarı gibi pek çok hususta öğrencilerimize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler Bozüyük Belediyesi olarak bu sene toplamda gerçekleştirdiğimiz 3 tane sahamızın toplam maliyeti 300 bin TL civarında bir maliyet içeriyor. 5 yılda toplamda milli eğitime ayırmış olduğumuz bütçenin değeri de toplam da 4 milyon TL’dir. Eski parayla 4 trilyon değerindeki bir bütçeyi milli eğitimdeki çocuklarımız iyi eğitim alsınlar maksadıyla harcamış bulunmaktayız. Çocuklarımız için harcadığımız her kuruş bize gelecekte en iyi şekilde geri dönecektir. Yeter ki onlar iyi bir eğitim alarak, geleceğe emin adımlar ile ilerlesinler" dedi. Programa katılım gösteren ve destek veren herkese teşekkür eden Başkan Bakıcı, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dilemeyi de ihmal etmedi.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın ardından konuşan Vali Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya ilçeye kattığı değer ve eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Vali Büyükakın, "Başkanımız, ilçede ne zaman spor ile ilgili bir faaliyet yapılırsa kendisi yanımızda, ne zaman eğitimle ilgili bir faaliyet yapılırsa yanımızda, ne zaman kültür, sanayi, ticaret, tarih ve sanat ile ilgili programlar yapılsa yine yanımızda. Devletimizin tüm kurumlarına vermiş olduğu destekler ve Bozüyük’e yapmış olduğu katkılar ortada, bu doğrultuda kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum. Allah giderek bu çıtayı yükseltmesini nasip etsin" dedi.

Konuşmasının devamında teknolojik gelişmelerin, yetişmiş insan gücünün önemini vurgulan Vali Büyükakın; verdiği örnekler ile gençlere, geleceğe hazırlanmaları konusunda pek çok konuda büyük önem taşıyan anektodlar paylaştı.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından program Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Yalnız’ın okuduğu Sakarya şiiri ile devam etti. Halk oyunları gösterilerinin ardından protokol üyeleri ve öğrenciler İMKB Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı tamamlanan 18. sentetik sahanın açılış kurdelesini kestiler.

Düzenlenen açılış törenine Vali Tahir Büyükakın, Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik İl Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı