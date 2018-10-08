Bozüyük Kitap Günleri hafta sonu da yoğun ilgi gördü

Bilecik’in Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Bozüyük Kitap Günleri fuarı hafta sonunda da yoğun ilgi gördü.Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazar yeri fuaye alanında düzenlenen Bozüyük Kitap Günleri birbirinden değerli...

Bilecik’in Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Bozüyük Kitap Günleri fuarı hafta sonunda da yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazar yeri fuaye alanında düzenlenen Bozüyük Kitap Günleri birbirinden değerli yazarları ağırlamaya devam ederken, Koray Yersüren, Yunus Arıkan, Cansu Canan Özgen ve Bozüyüklü yazarlar okurları ile bir araya gelerek, kitaplarını imzaladılar.

Sevdikleri yazarlar ile tanışmak için, Bozüyük Kitap Günlerini ziyaret eden binlerce Bozüyüklü kitap sever aileleri ile birlikte unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

Özellikle genç okurları tarafından yoğun ilgi gören genç Yazar Koray Yersüren; Bozüyüklü okurları ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya ve fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hafta sonu da son derece yoğun ilgi gören kitap fuarında yazarlar Bozüyüklü okurları ile buluşmaya devam ederken, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın eşi Emine Bakıcı, çocukları ile birlikte kurulan stantları tek tek gezerek; "Kitap günlerine teşrif ederek, bizleri sevindiren tüm yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kalabalıkta onu gösteriyor ki Bozüyüklülerin ve Bozüyük’ün kitap sevgisi son derece fazla, bu vesile ile kitap günlerine katılım gösteren tüm Bozüyüklü kitap sevenlere ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Bozüyük Kitap Günlerinin Pazar günkü konuğu ise genç yazar, tarihçi ve TV Programcısı Cansu Canan Özgen oldu. Okurları ile birlikte kitap fuarında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazar,"Bozüyük Kitap Fuarı harikaydı, gelen okurlarımız, sevgisini mesajla ve videolar ile yollayan hayranlarımız bizi mutlu etti" dedi.

Oluşturulan etkinlik için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür eden Özgen, okurları ile kitapları hakkında kısa bir süre söyleşi yapmayı da ihmal etmedi. Kitap günlerinde yoğun ilgi gören Cansu Canan Özgen’in Bozüyüklü okurları ile paylaştığı bir diğer haber ise, yeni kitabının Kasım ayı içerisinde çıkacağı müjdesi oldu. Osmanlı ve Selçuklu tarihi üzerinde çalışmaları ve TV programlarında işlediği konular ile geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Özgen, kendisine gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti aktardı.

20 yazar ve 50 yayın evinin katıldığı, 250 bin kitabın okuyucu ile buluşmaya devam ettiği fuar, 14 Ekim tarihine kadar kitap severleri ağırlamaya devam edecek.