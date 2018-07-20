Bozüyük Metristepe 2. Sinema Festivali başlıyor

Bilecik’in Bozüyük İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 28 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Bozüyük Metristepe 2. Sinema Festivali, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan ve her gösteriminde büyük bir beğeni ile izlenen ‘Hababam Sınıfı’ filmi ile başlayacak.

Bozüyük Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları ile bu yıl ikincisi düzenlenen Yıldızların Altında Açık Hava Sineması yaz akşamlarında vatandaşları açık hava sineması ile buluşturuyor. Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkında yer alan Amfi Tiyatroda kurulacak beyaz perdede 10 gün boyunca Türk sinemasının sevilen filmleri gösterilecek. Genç nesillere açık hava sineması tecrübesini yaşatacak olan uygulama, Bozüyüklü ailelerin çocukları ve komşuları ile birlikte eğlenceli vakit geçirmesini de sağlayacak. Yazlık sinema heyecanı seçkin sanatçıların katılımı ile yapılacak kokteyl ve hemen ardından yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı, Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı romanından uyarlanan, 1975 çıkışlı ve serinin ilk filmi olan, yılların eskitemediği, hala güldüren ve güldürürken düşündüren, Mahmut Hoca, İnek Şaban, Damat Ferit, Güdük Necmi, Hafize Ana, Badi Ekrem gibi karakterleriyle hafızalarda yer eden, 7’den 77’ye herkesin sevdiği, Türk Sinemasının efsane filmlerinden “Hababam Sınıfı” ile başlayacak. Ardından 10 gün boyunca seçiştil filmler gösterilecek. Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören ve tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu Açık Hava Film Festivali’nin bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.