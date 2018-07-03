BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 15:50

Bozüyük parklarında çalışmalar hız kesmiyor

Bozüyük’te ilçe genelinde bulunan tüm yeşil alan, park ve bahçelerin genel temizlik ve bakım çalışmaları periyodik olarak devam ediyor.Belediye ekipleri, yaz mevsiminde de çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yeşil alan ve parkların...

Bozüyük parklarında çalışmalar hız kesmiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bozüyük’te ilçe genelinde bulunan tüm yeşil alan, park ve bahçelerin genel temizlik ve bakım çalışmaları periyodik olarak devam ediyor.

Belediye ekipleri, yaz mevsiminde de çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yeşil alan ve parkların daha temiz ve bakımlı bir görünüm kazanması için çalışmalarına aralıksız olarak devam eden belediye ekipleri, ilçe genelinde bulunan yeşil alan ve parklarda bakım, budama, yabani ot temizliği, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik ve sulama gibi birçok çalışma gerçekleştiriyor. Ayrıca yabani otların yoğun olduğu trafo çevreleri ile kanal içlerinde de yabani ot temizliği yapılıyor.

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından özenle ve periyodik aralıklarla yürütülen çalışmalarla parkların bakımlı ve yeşil kalmaları sağlanıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku