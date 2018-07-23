Bozüyük Ülkü Ocakları’nda görev değişikliği

Bozüyük Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Pehlivan, 18 aydır sürdürdüğü görevini Hakan Kara’ya teslim etti.

Bozüyük Ülkü Ocakları binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde, eski Başkan Serdar Pehlivan yeni Başkan Hakan Kara’ya görevinde başarılar dileyerek, Türk bayrağı sarılı Kuran-ı Kerim’i öperek teslim etti. Yeni Başkan Kara da emaneti öperek teslim aldı ve eski Başkan Pehlivan’a bugüne yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.