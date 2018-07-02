Bozüyük’te alt yapı çalışmaları

Çalışmanın tamamlanmasının ardından ekipler Bozüyük genelinde gerekli olan noktalarda ki alt yapı çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.

İlçe genelinde devam eden yağmur suyu hattı çalışmalarının Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi’ndeki bölümünde ekipler, gün içerisindeki yoğun trafik akışını engellememek amacı ile çalışmalarını gece sürdürdü. Eski Sanayi sitesinden caddenin üst kısmına giden hat çalışmaları ekiplerin yoğun mesaisi sonunda tamamlandı.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.İlçe genelinde devam eden yağmur suyu hattı çalışmalarının Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi’ndeki bölümünde...

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