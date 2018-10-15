Bozüyük’te düğün salonu kayıtları 15 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayacak

Bozüyük Belediyesi bünyesinde yer alan düğün salonu ve 4 mahalle konağında 2019 yılı düğün, kına ve nişan törenleri için kayıtlar 15 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayacak.Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın her vatandaşın...

Bozüyük Belediyesi bünyesinde yer alan düğün salonu ve 4 mahalle konağında 2019 yılı düğün, kına ve nişan törenleri için kayıtlar 15 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayacak.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın her vatandaşın en iyi şartlarda nişan, kına, düğün, sünnet ve mevlit gibi özel günlerinde kullanmaları amacıyla hayata geçirilen Mahalle Konaklarından ve Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’ndan faydalanmak isteyenler 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 08:30’dan itibaren belediye hizmet binasında faaliyet gösteren AK Masa Birimine kayıt yaptırabilecekler.

Mahalle Konakları projesi kapsamında yer alan düğün salonlarında 2018 yılı içerisinde vatandaşlar 400 TL gibi çok cüzi miktarlarda düğün, nişan ve kına gibi cemiyet törenlerini gerçekleştirirken Belediye düğün salonlarının daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.