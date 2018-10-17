Bozüyük’te ’Kumral Abdal Bilim Şenliğini Müjdeliyor’ projesi hayata geçti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde TÜBİTAK, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozüyük Belediyesi iş birliği ile düzenlenen "Kumral Abdal Bilim Şenliğini Müjdeliyor" etkinlikleri gerçekleştirilen tören ile başladı.

Kumral Abdal Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Öğrenciler, bahçede kurdukları stantlarda bilim projelerini ve bilimsel çalışmalarını sergiledi. Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, İl Milli Müdürü Güsamettin Erdoğan, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve diğer konuklar; projeler hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Bilim şenliğinde öğrencilerin bu tarz bilimsel projeler içinde yer almalarının ve öğrendikleri bilgileri uygulama alanı bulmalarının önemini vurgulayan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, projeler ile yakından ilgilendi. Öğrenciler de konuklarla imkanı bulurken kendilerini bilimin ortasında buldu.

Metristepe Kültür Merkezi’nde devam eden programın ikinci ayağı fotoğraf sergisi ile devam etti. Bozüyük Kumral Abdal Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Bilgin proje hakkında bilgi verdi. Müdür Bilgin konuşmasında "TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programlarından biri olan etkinlik, bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim teknoloji arasında ki etkileşimin kavratılması için sergi, gösteri, atölye ve laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler gibi etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmeleri sağlanması ve merak duygularının artması sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan ise; "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin organize ettiği ve içinde bulunduğu 2023 ve 2071 vizyonundaki hedefledikleri gösteren bu bilim şenliklerinde bugün bir araya geldik. Biraz önce gezdiğimiz sergide gördüğümüz projelerimizin her biri Bilecik ilimizden çıkarak adeta Ertuğrul gazinin başlattığı yürüyüşü kıyamete kadar sürdürecek bir organizasyonun adeta temel taşıdır. İl Milli Eğitim Müdürü olarak öğrencilerimiz Kumral Abdal Anadolu Lisesi’ne ve buraya gelen diğer okul öğrencilerimize bu projeye destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada olmamızla onlara verdiğimiz destek onların bu yürüyüşünü hızlandıracak tekrar bu programın Bilecik’imize tüm ülkemize hayırlar getirmesini, çocuklarımızın bilişsel ve duyuşsal gelişimine yarar göstermesini, üniversitemizdeki beklentiyi karşılamayı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda son olarak konuşan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın da; "Kentimizde pek çok alanda bir çok şey yapılıyor, ama bunların arasında benim için en önemli olan etkinlikler, eğitim ile ilgili çalışmalar oluyor. Sizlerin en iyi şekilde yetişmeleri ve eğitim almaları için gerekli toplantılarımızı geniş bir katılım ile gerçekleştiriyor ve bunun için planlar ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Kumral Abdal Bilim Şenliğini Müjdeliyor" etkinlikleri 3 gün boyunca çeşitli konferanslar ile devam edecek. etkinlik, Cuma akşamı Bozüyük Belediyesinin katkılarıyla halka açık olarak yapılacak Ezgi Ayçe halk konseri ile final yapacak.