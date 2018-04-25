BİLECİK:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:54

Bozüyük’te ortaokullar arasında bilek güreşi turnuvası

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Saffet Şeker Ortaokulu Spor Kulübü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şehitler anısına ‘Genç Nesiller, Güçlü Bilekler’ sloganıyla bilek güreşi turnuvası düzenlendiEtkinlikle...

Bozüyük'te ortaokullar arasında bilek güreşi turnuvası
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Saffet Şeker Ortaokulu Spor Kulübü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şehitler anısına ‘Genç Nesiller, Güçlü Bilekler’ sloganıyla bilek güreşi turnuvası düzenlendi

Etkinlikle ile ilçedeki gençleri spora teşvik etmek, bilek güreşi sporunu tanıtmak, sevdirmek, yetenekli sporcuları tespit etmek, öğrenciler arası birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmenin amaçlandığı kaydedildi. İlçedeki 8 ortaokul ve yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalar 50, 60, 70 ve 70+ kilogram olmak üzere toplam 4 kategoride gerçekleştirildi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgesi verildi. Okul Müdürü Yavuz Öztürk, katılım gösteren tüm idareci, öğretmen ve sporculara teşekkür etti.
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