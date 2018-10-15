BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:20

Bozüyük’te spor alanlarına çirkin saldırı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kentin değişik bölgelerindeki spor alanları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.Bozüyük Belediyesi tarafından yaptırılarak spor severlerin hizmetine sunulan Tekke Mahalle’de hizmet veren sentetik...

Bozüyük'te spor alanlarına çirkin saldırı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kentin değişik bölgelerindeki spor alanları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından yaptırılarak spor severlerin hizmetine sunulan Tekke Mahalle’de hizmet veren sentetik çim yüzeyli futbol sahasının elektrik panosu ve Yeşilkent Mahallesi’nde hizmet veren tenis kortunun da filelerine kırılarak zarar verildiği tespit edildi.

Yapılanların çok üzücü olduğunu belirten belediye yetkilileri “Spor alanlarımıza yapılan çirkin saldırılar bizleri çok üzüyor. Biz Bozüyük Belediyesi olarak güzel hizmetler yapma çabasındayız. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve spor sever vatandaşlarımızın spor alanlarını tahrip etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu spor alanları milletimizin parasıyla yapılıyor. Dolayısıyla zarar verilen her alan yine milletimize yansıyor. Tüm duyarlı vatandaşlarımızın spor alanlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Bu spor alanları hepimizin ortak kullandığı alanlardır. En kısa sürede tahrip edilen alanları yeniden onarıp halkımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız” dediler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku