BİLECİK:
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26 Nisan 2018 Perşembe 13:09

Bozüyük’te su ve kanalizasyon hatlarını yenileme çalışmaları devam ediyor

Bilecik’in Bozüyük Belediyesi tarafından İlçe genelinde su ve kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmaları devam ediyor.Bozüyük Belediyesi tarafından Yeni Mahalle ve Yenidoğan Mahallesindeki noktalarda su ve kanalizasyon hatları yenilenirken...

Bozüyük'te su ve kanalizasyon hatlarını yenileme çalışmaları devam ediyor
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Bilecik’in Bozüyük Belediyesi tarafından İlçe genelinde su ve kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından Yeni Mahalle ve Yenidoğan Mahallesindeki noktalarda su ve kanalizasyon hatları yenilenirken Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, çalışmaları yerinde inceledi. Konu ile ilgili olarak çalışmaların yapıldığı alanda çalışanlar ile görüşerek kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı; "İlçe genelinde gerekli noktalarda alt yapı yenileme çalışmalarımız hız kazanarak belirlediğimiz noktalar çalışma programımız çerçevesinde yenilenecektir. Vatandaşlarımızın ve ilçemizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz" dedi.

Yeni Mahallede gerçekleştirilen çalışmalarda toplamda bin 200 metre hat yenilendiği belirtildi.
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