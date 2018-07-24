BİLECİK:
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24 Temmuz 2018 Salı 10:37

Bozüyük’te Vitraspor Kulübü yeni sezon açılışını yaptı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Vitraspor Kulübü, 2018-2019 sezonunu şampiyonluk parolasıyla, kurbanlar keserek dualar eşliğinde açtı.Vitraspor geçen yıl BAL ligini 41 puanla beşinci sırada tamamlamıştı. Play-out karşılaşmasında 1. Amatör...

Bozüyük'te Vitraspor Kulübü yeni sezon açılışını yaptı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Vitraspor Kulübü, 2018-2019 sezonunu şampiyonluk parolasıyla, kurbanlar keserek dualar eşliğinde açtı.

Vitraspor geçen yıl BAL ligini 41 puanla beşinci sırada tamamlamıştı. Play-out karşılaşmasında 1. Amatör Küme şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor’u 2-1 yenerek 2018-2019 sezonunda yeniden Bilecik ilini Bölgesel Amatör Ligde(BAL) temsil etmeye hak kazanmışlardı. Geçen yıl takımın teknik direktörlüğünü yapan Serdar Uykun, bu sezon da takımın başında şampiyonluk parolasıyla bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Uykul, tüm Bilecik ve Bozüyüklü taraftarları Vitraspor’un maçlarına davet ederek Vitraspor’a 3. Lig yolunda destek vermelerini istedi. Yapılacak ilk antrenman öncesinde bir açıklama yapan Bozüyük Vitraspor’un teknik direktörü Serdar Uykun, “Geçen seneki oyuncularımızdan 7 tanesiyle yollarımızı ayırdık. Yeni sezonda kaliteli oyunlarıyla kendilerini kanıtlamış Ayvalık Gücü’nden Cenk Güven, Eskişehir Çiftelerspor’dan Emre Ergün, Bursa Yıldırımspor’dan Hakan Aydemir, Afyon Emirdağspor’dan Hüdai Eryiğit, Tavşanlı Maymulspor’dan Mehmet Ergüden, Görelespor’dan Rıdvan Çakır ve Eskişehir Kurtuluşspor’dan Sercan Yılmaz’ı renklerimize bağladık. Başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Bozüyük halkına tekrar 3. Lig kapısını da aralamak istiyoruz” dedi
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