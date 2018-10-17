Bu kadarına da ’pes’

Bilecik’te duyarsız bir sürücünün aracının ön kısmını kaldırıma çıkacak şekilde park etmesi vatandaşların tepkilerine neden oldu.Bilecik’in en işlek caddesi olan Teyfikbey Caddesi üzerinde bin bankanın ATM’sinden para çekmek isteyen...

Bilecik’te duyarsız bir sürücünün aracının ön kısmını kaldırıma çıkacak şekilde park etmesi vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Bilecik’in en işlek caddesi olan Teyfikbey Caddesi üzerinde bin bankanın ATM’sinden para çekmek isteyen sürüdü, yer bulamayınca aracının ön kısmını kaldırıma çıkacak şekilde park etmesi yayalara zor anlar yaşattı. Bir süre kaldırım üzerine park eden sürücü banka ATM’sinden parasını çektikten sonra aracına binerek hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bu sürede zarfında kaldırımda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, plakasının son 3 rakamının ilkinin okunmadığı sürücüye tepki gösterdi.