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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:41

Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesinin100 günlük eylem planı kapsamında, okullardaki eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.Konuyla ilgili bilgi veren Osmaneli İlçe...

Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
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Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesinin

100 günlük eylem planı kapsamında, okullardaki eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Osmaneli İlçe Emniyet Müdür vekili Ali Özgan, eylem planı kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte ilçedeki tüm okullarda faaliyetlere başladıklarını belirtti. Özgan, "Öğretmenlerimize trafik kazalarını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Hedefimizi her geçen gün büyütüyoruz. Yine öğretmenlerimize ve öğrencilerimize emniyet kemerinin önemi, araç kullanırken cep telefonunun tehlikesi, hızın ne kadar tehlikeli olduğunu, hava şartlarında nasıl araç kullanılması gerektiğini ileri sürüş tekniklerinin önemini bunları tekrardan hatırlatıyoruz. Her ne kadar öğretmenlerimiz eğitimli insanlar olsalar da ehliyeti alan insanlar bilinçli insanlar olsalar da zaman zaman bir bilinçsiz sürücünün etkisiyle bir kazaya karışabiliyorlar. Burada öngörü dediğimiz önceden sezinlemeyi de hatırlattık. Birçok konuda tekrar bilgilerini tazeledik’’ dedi.

Çalışmaların, Trafik Tescil Şubesinde görevli polis memuru Mustafa Bozkurt ve Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Rıza Gazel’in sinevizyon gösterileri ile ilçedeki okullarda devam edeceği bildirildi.
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